PALERMO - Un nuovo episodio che non viene sottovalutato. Ieri mattina la serratura della stanza del giudice Nicola Aiello è stata trovata bloccata. Non si esclude che qualcuno possa avere tentato, senza riuscirci, di forzarla con un cacciavite.

negli uffici giudiziari e al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Palermo. Non è il primo episodio che coinvolge Aiello. Alcuni mesi fa sulla porta della sua stanza, nel nuovo Palazzo di giustizia, era stata disegnata una croce a matita. Allora la telecamera di sicurezza non riuscì a inquadrare l'autore per la presenza di uno scaffale che ostruiva l'obiettivo.