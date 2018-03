“In questo momento drammatico per le famiglie dei vigili scomparsi - sottolineano i deputati M5S all’Ars - giunga la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e all’intero corpo dei vigili del fuoco per la recente sciagura avvenuta a Catania, che colpisce una categoria di lavoratori che operano in maniera puntuale e costante per la salvaguardia del territorio e della cittadinanza. I Vigili sono costretti, purtroppo, a lavorare in condizioni difficili, con mezzi ed equipaggiamenti spesso ridotti all’osso. A sopperire alla carenza di mezzi, c’è però l’abnegazione di un corpo che a nostro avviso rappresenta l’orgoglio del Paese. Ancora un abbraccio sincero ai familiari e agli amici delle vittime”.

che stanno arrivando in queste ore dalla politica e dalla società civile per la tragedia di Catania, l'esplosione nella quale sono morti due vigili del fuoco e il proprietario dello stabile dove si è verificata la fuga di gas (segui qui la diretta) Il Presidente della Repubblica,, ha inviato al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Bruno Frattasi, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di soccorso, dei Vigili del Fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, a seguito di un'esplosione verificatasi ieri sera a Catania". "In questa dolorosa circostanza - prosegue Mattarella - desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e ai Vigili del Fuoco rimasti feriti gli auguri di pronta guarigione".Ilè a Catania per portare ai familiari dei due pompieri morti nell'esplosione la vicinanza e il dolore di tutti i vigili del fuoco. "Grazie all'Italia per l'affetto e la solidarietà che ci esprime. Abbiamo ricevuto - ha detto - attestazioni di stima sia telefoniche che con messaggi da semplici cittadini e da parte di altri corpi dello Stato. Noi non vorremmo mai trovarci in queste situazioni, ma ci consola il fatto che il nostro lavoro è apprezzato da tutti". Giomi è arrivato nell'ospedale Garibaldi di Catania per fare visita ai due pompieri, rimasti gravemente feriti e ricoverati nel reparto di rianimazione. Il comandante incontrerà il direttore del reparto, il dottore Sergio Pintaudi.esprime il più "sincero cordoglio per la scomparsa di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due Vigili del Fuoco deceduti a seguito dell'esplosione avvenuta ieri sera all'interno di uno stabile a Catania". Nel porgere le più "sentite condoglianze ai familiari delle persone coinvolte", il Capo del Dipartimento,, rinnova la "stima e l'apprezzamento per il ruolo e lo spirito di abnegazione che caratterizza il lavoro degli uomini e delle donne della Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, struttura operativa fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che con dedizione operano ogni giorno per la sicurezza ed il soccorso dei cittadini". Il Dipartimento della Protezione civile è "vicino anche ai due colleghi feriti, ricoverati presso l'ospedale Garibaldi di Catania, con l'augurio di una rapida e completa ripresa"."Sono qui dove c'è stata l'esplosione, in via Garibaldi 316. Una tragedia. Due vigili del fuoco morti, due gravi. Un civile morto. Esplosione di bombola''. Così su Facebook, commenta il tragico incidente nella capoluogo etneo. "Sono qui - aggiunge Bianco - ad abbracciare i vigili del fuoco! Una dolorosa tragedia per la città"."Sono addolorato dopo i tragici fatti che si sono verificati questa sera in via Garibaldi, nel cuore storico della nostra città. Non ci sono parole adatte per commentare ciò che è accaduto", affermaalle prossime amministrative, esprimendo "solidarietà alle famiglie delle vittime e al corpo nazionale dei vigli del fuoco", per l'esplosione in un palazzo della citta. "Sono vicino alle famiglie delle vittime che stanno vivendo un momento così drammatico - continua Abramo - ed esprimo la mia solidarietà a tutto il corpo dei vigili del fuoco. La città tutta si unisce al dolore".esprime profondo dolore per l'esplosione che a Catania ha provocato la morte di tre persone, tra cui due vigili del fuoco, e il ferimento di altri due. "A nome personale e dell'intera giunta di governo - afferma - voglio manifestare il più sentito e vivo cordoglio ai familiari delle vittime e l'augurio di pronta guarigione per i due feriti ricoverati in ospedale"."La notizia dell'esplosione avvenuta nel centro storico di Catania provoca dolore e rabbia. Esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, tra le quali ci sono due Vigili del Fuoco morti mentre stavano svolgendo il loro intervento", dice il deputato regionale del Pd all'Arssull'esplosione in una palazzina a Catania. "Mi auguro inoltre - aggiunge - che i feriti possano riprendersi al meglio e nel più breve tempo possibile".esprime vicinanza e cordoglio ai familiari dei vigili del fuoco tragicamente scomparsi ieri sera in servizio mentre stavano espletando il loro lavoro."La tragedia sul lavoro di Catania colpisce duramente i Vigili del Fuoco, un Corpo al quale tutti gli italiani sono affezionati e grati per le innumerevoli dimostrazioni di coraggio e abnegazione di cui hanno dato prova in tutte le più difficili circostanze, ma chi governa non sembra avere lo stesso sentimento di riconoscenza e l'attenzione dovuta ai problemi della categoria; a cominciare dagli organici per finire al trattamento economico e previdenziale". Lo afferma, in una nota,. "Forza Italia - aggiunge - è vicina al dolore delle famiglie per questo ennesimo dramma sul lavoro e si adopererà in tutte le sedi affinché una attività così utile ma pericolosa sia ricompensata sul piano morale ed economico ed anche ai Vigili del Fuoco sia riconosciuta la possibilità di anticipare la pensione considerata l'usura fisica che questo tipo di attività comporta".“È tanto più triste quando a perdere la vita durante le ore di lavoro è chi la propria vita l’ha dedicata a salvare quella degli altri. Il più sincero cordoglio dellaper il grave lutto che ha colpito le famiglie di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due pompieri deceduti a seguito dell’esplosione avvenuta ieri sera a Catania, e l’intero Corpo dei vigili del fuoco”. E quanto si legge in una nota del sindacato guidato in Sicilia dache, riprendendo le parole della leader nazionale Annamaria Furlan, insiste affinché “non si taglino mai le spese per la sicurezza”. “La sicurezza – rimarca Milazzo con Furlan – è questione nazionale su cui non bisogna mai abbassare la guardia”. E sulla tragica vicenda la segreteria regionale della Fns Cisl, la federazione cislina che in Sicilia riunisce i vigili del fuoco, manifesta “profondo dolore”; dichiara d’essere “vicina ai colleghi e ai familiari delle vittime”. E annuncia “il nostro sostegno anche ai due vigili che al momento versano in gravi condizioni ma che speriamo superino presto questo momento”. Sentimenti di sgomento anche quelli manifestati da Pompeo Mannone, leader nazionale della Fns Cisl, che si dice “senza parole” per un bilancio di vite umane “impossibile da accettare”. “Avviliti e sconvolti”: così si dichiarano i sindacati di Catania. “Indipendentemente dalle dinamiche che hanno scatenato l’esplosione”, affermano, “resta un fatto incontrovertibile: che si muore ancora adempiendo al proprio dovere”. Insomma, le ennesime morti bianche che “non possiamo accettare”.