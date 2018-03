Carissimo Giorgio.

Tanti chilometri, pochissime ore di sonno sperando che il risveglio cancellasse questo brutto incubo. Invece sono costretto ad accettare la cruda realtà...".

, per la discrezione del loro eroismo, per l'umanità che conservano sotto la cenere, perché, dove il rogo è più incandescente, loro ci sono. Amiamo i vigili del fuoco per la tenacia che li ha condotti dove stanno e dove volevano stare: in cima alla scala dei rischi di tutti., il draghetto, figlio di un drago sputafiamme, che aveva immaginato un destino diverso. Perciò, ripeteva, con ostinata dolcezza: “Farò il pompiere, farò il pompiere!”. Amiamo i vigili del fuoco, perché volevamo diventare come loro, quando ci siamo resi conto che non ci sarebbe stato più tempo per trasformarci in cowboys. E volevamo la divisa di poliziotti, carabinieri, sceriffi e, infine, pompieri, come l'indomitò Grisù, scaglie verdi di drago, cuore bianco di bambino., perché, ancora una volta, si sono avvicinati al pericolo, a chi chiedeva aiuto, con il battito cardiaco accelerato, sforzandosi di non pensare alla famiglia che li pensava da casa. E amiamo una povera anima, con tutto il suo dolore, il 'civile' Giuseppe Longo, intrappolato in un inferno fiammeggiante e inesorabile.Era stato un calciatore del Trapani. Sulla sua bacheca facebook ci sono le foto con suo figlio. Un papà e un bambino con le teste appoggiate l'una sull'altra, per l'ultima festa del papà. Una busta con dei cuoricini disegnati. E un altro ricordo col pallone, desiderando un prato, una porta, un gol, una corsa col vento addosso e la gola rapita da quel grido: gol, gol, goooool! E Giorgio, al volante di un camion dei pompieri, con un sorriso fanciullesco a illuminargli il viso. E i messaggi che lo rimpiangono, che non ci credono: "e per il suo valore scorrono testimonianze di cordoglio sulle pagine social annerite dal lutto. “Ti conoscevo come cliente, sabato sera sei venuto a trovarmi al ristorante, a saperlo ti avrei chiuso dentro, onore a voi”. “Addio caro amico mio Dario. .. che tristezza... che Dio vegli sulla tua anima Buona e saggia”. “Non ho parole al momento da scrivere, perché con Dario abbiamo vissuto insieme momenti bellissimi… momenti che mi stanno passando velocemente agli occhi”. Era un padre di famiglia, Dario, vicino ai quarant'anni che avrebbe compiuto in aprile. Era un padre di famiglia, Giorgio. Suo figlio, l'anno scorso, gli aveva scritto un'altra letterina per la festa del papà: “Caro papà, te lo dico con il cuore....”.con tutta la nostra disperata fragilità. Possiamo amarli gli uomini che hanno avuto l'eroismo dei nostri sogni di bambini: chi non c'è più, chi sta lottando per non smettere di respirare. Noi che abbiamo feste e sorrisi da non scordare, cartoni animati e tenerezze impolverate nel cassetto di ciò che siamo stati. Noi che cerchiamo con lo sguardo l'uomo, lassù, in cima alla scala, per non avere più paura. Lo cerchiamo e lo amiamo, come se fosse un padre, andato via di notte.