L'impatto che si era verificato una settimana fa nella zona dell'Uditore non gli ha lasciato scampo: le ferite riportate si sono rivelate fatali per Guglielmo Pizzuto, palermitano di 61 anni.I familiari hanno sperato fino all'ultimo in un miracolo ed oggi, quando si sono spente le speranze, ha preso inevitabilmente il sopravvento il dolore.Poi lo schianto terribile con un'auto e la disperata corsa verso l'ospedale con il 118. La salma è stata trasferita in camera mortuaria, dove sono intervenuti gli agenti di polizia e il medico legale. Sull'incidente indagano gli uomini dell'Infortunistica della polizia municipale.