E così, probabilmente, servirà qualche revisione al bando attualmente in lavorazione.

“Il fatturato delle attività nella formazione professionale, sia finanziate sia autofinanziate, alla stregua di quanto richiesto in tutti gli appalti pubblici, - spiega in una nota Antonio Oliveri, presidente dell’associazione di Enti Assofor - è e deve essere, a nostro parere, l’unico parametro di riferimento, o, se si vuole, un parametro aggiunto a quanto già sottoposto all’apprezzamento della giunta di Governo. E non è possibile escludere le attività ‘relative ai corsi Oif, ITS/IFTS, alta formazione, apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali’. Questo parametro è facilmente disponibile e verificabile, poiché è comunicato ogni anno da ciascun ente in autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità. Il decreto sull'accreditamento e questa metodica sono validissimi strumenti di selezione, garanzia di equo trattamento tra enti, che non avranno nulla da opporre, e allo stesso tempo vera tutela degli Operatori della Formazione”.

. Grossi contro piccoli, in qualche caso, ma non sempre. È la solita guerra tra i soggetti protagonisti deiche oggi ha visto una nuova ‘battaglia’ nel corso di una audizione inalla quale hanno preso parte sindacati e associazioni datoriali. Al centro della discussione, i, ma il cui identikit è in parte rinvenibile già dalla delibera con cui la giunta regionale ha “apprezzato” il nuovo Catalogo delle professioni La nuova “versione” della Formazione siciliana, quella in cui è l’allievo a scegliere corso ed ente, sembra convincere. L’idea, ispirata dall’esperienza lombarda del sicilianissimo, consulente dell’assessore al ramo, è vista già come un successo.. Parametri che hanno innescato, come detto, il solito scontro tra enti vecchi e giovani. L’assessorato infatti aveva individuato un criterio preciso: la somma massima del contributo concessa potrà essere pari al doppio del contributo “migliore” ottenuto negli anni tra il 2010 e il 2017 (andavano escluse però dal computo alcune somme come quelle ricevute per i corsi Oif, di alta formazione o di apprendistato). Per gli enti che, pur accreditati, non avevano ricevuto contributi in quel settennio, il “limite massimo” sarebbe stato quello di 500 mila euro., che potevano in qualche modo difendere, così, il proprio “spazio” nel settore e limitando le aspirazioni di enti meno datati e comunque, magari in crescita. E così, sostanzialmente in commissione il fronte si è diviso in tre fronti. Da un lato gli “storici”, appunto, a difendere questo criterio basato sugli anni passati. Da un altro, alcuni enti giovani che chiedevano l’abbattimento di ogni paletto e di ogni limite al contributo. Da un altro ancora, altri enti “non storici” che chiedevano di calibrare i limiti dei contributi sulla base del fatturato dell’ente stesso.– sarebbero prevedibili nuovi ricorsi, di fronte a una condizione che molti enti ritengono iniqua. Il decreto presidenziale sull’accreditamento è l'unico strumento di selezione degli enti, la garanzia di equo trattamento tra enti e allo stesso tempo la vera tutela degli operatori della Formazione. Siamo disponibili, - prosegue - come sempre ed in costante confronto con le organizzazioni sindacali, ad assorbire quanti più lavoratori fuoriusciti dal sistema. Il 13 Marzo del 2017 avevamo sottoscritto singolarmente un apposito verbale con i sindacati in cui ci impegnavamo a tutelare i lavoratori dell’albo regionale. Per noi quell’accordo quadro rimane ancora valido. La competizione tra enti è bene che si sposti dalle aule dei tribunali alle aule didattiche”.. “La tutela degli operatori della formazione – ha spiegato Giovanni Migliore, della Cisl scuola – resta la nostra priorità, a prescindere dalle modalità di finanziamento previste dal bando”. Un bando tutto nuovo, che presto dovrà vedere la luce.