E ancora collane, orecchini, ogni genere di oggetto in oro. E' la maxi refurtiva che i carabinieri della stazione di Bolognetta hanno trovato nell'abitazione e nell'auto di due giovani, che dovranno ora rispondere di furto in abitazione e ricettazione.secondo quanto accertato dai militari, che vogliono far luce sui colpi che probabilmente i due hanno messo a segno negli ultimi mesi. Ad essere denunciati O.D, di 37 anni e T.M di 29.Ad aiutare i carabinieri nell'individuazione dei due presunti ladri, alcuni cittadini. Le indagini sono attualmente in corso anche per rintracciare i legittimi proprietari di orologi e gioielli.