Si tratta di G.T, che ha riportato un trauma cranico commotivo, edema cerebrale, un trauma toracico e addominale, frattura del femore e gravi conseguenze ad un rene. Il ragazzo è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico, viene tenuto sotto stretto controllo al Trauma center. Illeso il conducente della Lancia con cui si è verificato l'impatto.

L'incidente nella tarda serata di ieri, quando sul posto è stato soccorso un sedicenne, ora ricoverato in condizioni gravissime a Villa Sofia.: a fine febbraio per Emanuele Di Miceli non c'è stato scampo. Anche lui sedici anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter in via Libertà.A finire in ospedale una donna, trasportata al pronto soccorso con codice giallo. In questo caso, oltre alla polizia municipale e al 118, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la donna dalle lamiere dell'auto. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.