MESSINA - Sei tonni rossi e altri tipi di pesci per un totale di circa 800 chili, sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Milazzo e dalla Polizia Stradale di Barcellona, all'interno di due furgoni, ai caselli di Villafranca. La pesca del tonno è difatti consentita solo in presenza di apposito permesso speciale e nei limiti della quota assegnata, al fine di tutelare la conservazione della specie. Elevati ai due conducenti, due verbali per un importo totale di 16 mila euro. Una parte del prodotto sequestrato, sottoposto a visita da parte del servizio veterinario dell'Asp 5, è stato ritenuto idoneo al consumo umano e, pertanto, donato in beneficenza ad istituti caritatevoli. (ANSA).