A farli finire in trappola, i carabinieri nel nucleo Operativo e Radiomobile di Monreale, che hanno arrestato un diciottenne ed un 23enne, due presunti pusher. Si tratta di B.G e D.A.E, il primo di San Giuseppe Jato, l'altro di Palermo.: nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di sette dosi di marijuana e diciotto di hashish. Aveva inoltre dei soldi in contanti, considerati frutto dell'attività di spaccio.. Sarebbero già state confezionate e pronte alla vendita. La sostanza stupefacente è finita sotto sequestro, mentre per i due sono scattate le manette.per B.g. è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. per D.A.E, dopo il patteggiamento, sono stati decisi otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, pena sospesa.