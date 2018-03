tanti candidati a sindaco presenti in campo, forti delle proprie liste già dichiarate a proprio sostegno, accettino le primarie cittadine". La strada proposta da Tranchida, dunque, è quella delle primarie che al momento vedrebbero in campo soltanto il compagno di partito Piero Savona, che alcune settimane fa aveva dato la disponibilità a ritentare la corsa per Palazzo D'Alì. "Accetterò il preventivo responso dei cittadini e con lealtà sosterrò il candidato sindaco che i trapanesi decideranno", aggiunge Tranchida invitando poi i trapanesi " a candidarsi - dice - nelle nostre liste civiche".

o di saltare da un Comune all'altro, se non altro quello di 'tradire' il mandato elettorale dei cittadini". Il riferimento è a Tranchida, che ora presiede il consiglio comunale di Erice. Poi la stoccata finale di Mazzonello: "

Una sana riflessione va fatta...

Sono solo Cambia-Menti di poltrona?". Al candidato del Movimento cinque stelle Tranchida risponde così: "

Il candidato non scelto dalle comunarie (..mai tenutesi) dei Cinquestelle s'interroga financo sulla mia 'pensione' da sindaco. A

me pare che taluni cerchino spasmodicamente qualcuno da abbattere, mentre il mio auspicio ero quello di poter dare una mano e stimolare una ricostruzione".

Il nome dell'ex sindaco di Erice e Valderice, iscritto al Partito democratico, era nell'aria da tempo e oggi diventa ufficiale con un post del diretto interessato sulla sua pagina Facebook 'Giacomo Tranchida CambiaMenti'. "Intendendo fare la mia parte non stando certo alla finestra, ho ricercato convergenze e profili unitari di candidature al netto delle osteggiate primarie", scrive Tranchida secondo cui "Trapani ha bisogno di serenità e dell’energia collegiale delle migliori forze culturali e cittadine per rimettersi in moto".Il duello parte da una dichiarazione del pentastellato che ha lanciato il guanto di sfida a Tranchida chiedendosi se "qualcuno pensa di ricevere la pensione da sindaco" e quale sia "il sens