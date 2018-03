PALERMO

- Roberto Lo Coco Cipollina, 23 anni, è stato arrestato per una rapina impropria. Portato nelle camere di sicurezza aveva chiesto e ottenuto di essere medicato in ospedale perché stava male. Non appena è arrivato nei pressi del pronto soccorso Lo Coco ha aperto il portellone dell'ambulanza e ha tentato una fuga. Il tentativo è stato sventato dagli agenti di polizia che scortavano l'ambulanza. Il giovane era stato arrestato dopo che in un supermercato in via Trabia a Palermo aveva tentato di rubare quattro bottiglie di alcolici. Adesso oltre al reato di rapina impropria deve rispondere anche di tentata evasione. (ANSA).