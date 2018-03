In carcere sono finiti Angelo Grasso e Salvatrice Trubia, di 25 e 29 anni: entrambi vivono a Vittoria e sono stati scoperti grazie alle telecamere di sorveglianza di una abitazione di Marina di Ragusa, località balneare che nell'ultimo anno aveva subito una escalation di furti. I due si muovevano in auto e non destavano sospetti, ma le indagini partite dalla denuncia di un cittadino che aveva subito un furto hanno consentito agli uomini della squadra mobile di Ragusa di individuarli: gli agenti hanno ricostruito dieci furti, tentati o portati a termine, con la coppia che si impossessava anche delle carte di credito trovate negli appartamenti tentando di utilizzarle attraverso i codici trovati.