PALERMO - "Ho scelto di non partecipare alla riunione in commissione Bilancio perché il governo ha già deliberato sulla manovra finanziaria per cui l'appello al confronto fatto dal presidente Musumeci mi sembra un po' tardivo. Aspetto di vedere le carte: è chiaro che il governo deve intervenire sui conti perché c'è un disallineamento nel bilancio di 500 milioni di euro e in quello per il 2019 di circa 700 milioni. Spero che non lo faccia con i soliti giochetti del passato, che anche l'assessore Armao conosce bene". Lo dice il capogruppo del Misto e componente della commissione Bilancio dell'Ars, Cateno De Luca, a proposito della riunione di stamattina tra il governatore Nello Musumeci, la commissione e i capigruppo di maggioranza e opposizione.

"Leggendo il collegato - aggiunge De Luca - non nutro grandi speranze rispetto a una linea di discontinuità col passato. Musumeci parla di una legge di stabilità di 35 articoli, non mi pare proprio che sia una manovra asciutta. Io avevo consigliato al governo di redigere una manovra tecnica di 5-6 norme per allineare i conti e uscire dall'emergenza, poi si può aprire il fronte d'azione necessario". (ANSA)