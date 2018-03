Sabato, in occasione del “Graduation Day”, un corteo accademico di studenti neolaureati partirà dalla Scuola delle Scienze giuridiche di via Maqueda per raggiungere piazza Verdi, mentre

nel centro storico, da piazza Verdi a piazza Bellini, si terrà la rappresentazione della Via Crucis.

Domenica delle Palme sono previste manifestazioni religiose nei diversi quartieri cittadini e l’incontro di calcio Palermo-Carpi che si svolgerà allo stadio Renzo Barbera.

In entrambe le giornate invece continua la chiusura del Cassaro Basso da via Porto Salvo a via Roma dalle ore 15,30 di sabato 24 alle 22,30 di domenica 25.-

Rappresentazione via Crucis in Centro Storico (O.D. 293).

Ore 16.00 / 20.00. V

ia Maqueda, nel tratto compreso tra via Cavour e piazza Bellini non sarà consentito il transito delle biciclette.

Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Villena: chiusura al transito veicolare, comprese le biciclette, mediante l'installazione di new jersey.

Quartiere Cruillas.

Dalle ore 17:45 alle ore 18.00 c

hiusura di via Trabucco in prossimità della villetta Trabucco.

Parrocchia Mater Dei - Quartiere Cruillas.

Dalle ore 08.00 alle ore 12.00, chiusura di piazza Lampada della Fraternità.

Dalle ore 11.00 alle ore 11.20, chiusura di via Trabucco nel tratto compreso tra piazza Lampada della Fraternità e via Cervello.

Santa Maria degli Angeli a Partanna (O.D. 165).

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 chiusura al transito veicolare e divieto di sosta in via Lorenzo Iandolino, nel tratto compreso tra via Porta di Mare e via Doride.

Parrocchia Sant’Alberto Magno – Viale Regione Siciliana.

Ore 9.00 processione con il seguente itinerario: via N. Mineo, via Sibari, via N. Mineo, viale Regione Siciliana.

Santa Chiara d’Assisi -

Ore 09:30 processione da via Crociferi, via Tommaso Aversa, via Giuseppe Maielli, via Giuseppe Crispi, chiesa.

Parrocchia Maria Ss. Di Pompei - Maredolce.

Ore 10.00 Drammatizzazione passione e morte.

SS. Salvatore di via Altarello. O

re 10.00 processione via Altarello (in senso contrario alla circolazione veicolare), via Madonna del Soccorso (in senso contrario alla circolazione veicolare), rientro in chiesa.

Cattedrale - via Crucis Cittadina (O.D.279).

Ore 10:30 processione via Bonello dal cancello dell’atrio, via Vittorio Emanuele, via Simone di Bologna, piazza Sett’Angeli, fino al portone di bronzo.

San Girolamo Mondello -

Ore 11.00 processione da piazza Mondello a via Piano di Gallo.

Santa Lucia Badia del Monte -

Ore 11:15 processione da via Principe di Belmonte a via Ruggero Settimo.

Sant’Antonio di Padova - Arenella.

Processione dal Porticciolo, via San Vincenzo de Paoli, rientro in chiesa.

Stadio “Renzo Barbera” – Palermo–Carpi ore 15.

Dalle ore 12.30 sarà istituita l’area pedonale con interdizione del transito veicolare di viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”, da Piazza Leoni a Piazza Salerno e delle vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante, potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o attraversare viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti. Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazza Papa Giovanni Paolo II e le linee raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.