SIRACUSA-

Sì è messo a piovere, ma c’era il sole, non appena davanti alla chiesa Madre è giunto il lungo e straziante corteo funebre che ha accompagnato Lauretta da casa sua fino alla chiesa del paese, per la celebrazione del funerale. Ha attraversato via Vittorio Emanuele, la via principale di una Canicattini che oggi ha proclamato per il lutto cittadino, sotto le note tristi della banda. Gli amici hanno portato la bara. Un applauso straziante l’ha accolta davanti alla chiesa dove l’attendeva il resto del paese. E a quel punto, a sprezzo di ogni retorica, è cominciato a piovere ma c’era il sole.