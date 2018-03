ANSA)

AGRIGENTO - Bernardo Campo è tornato ad essere presidente del Consiglio del Parco archeologico Valle dei Templi. La decisione è stata presa dall'assessore ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, che ha firmato un decreto con cui riconosce come illegittimo il documento firmato dal precedente assessore che, accogliendo le osservazioni del Comune di Agrigento, revocava l'incarico a Campo. L'assessore Sgarbi ha azzerato tutto, sostenendo che "mancavano i requisiti per l'annullamento, il quale è configurabile solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse".