Da ieri notte sperano di ricevere una buona notizia, di poter rivedere i suoi occhi aperti, di poterlo riabbracciare. I genitori e la sorellina del sedicenne rimasto gravemente ferito in un incidente in via Libertà e gli amici del ragazzo, non hanno lasciato l'ospedale nemmeno un attimo. E' in coma, ricoverato al trauma Center di Villa Sofia, dove è stato trasportato in condizioni disperate la notte di martedì.All'incrocio con via Duca della Verdura, lo schianto si è rivelato violentissimo: è stato sbalzato dalla sella, è finito sull'asfalto bagnato dalla pioggia. E in quel momento è cominciato l'incubo.. E' stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico e viene tenuto sotto stretta osservazione."Preghiamo tutti per te - dicono - ce la farai, ne siamo sicuri". I messaggi per dare forza al ragazzo sono decine anche su Facebook, dove i coetanei rivolgono a lui un pensiero: "Sarai forte come sempre - scrive Antonio - noi siamo qui per darti coraggio e dirti che ti aspettiamo a braccia aperte". "Svegliati, ti prego - aggiunge Giuseppe - vogliamo che torni qui con noi, col tuo sorriso e la tua forza di vivere". E ancora: "Vita mia, sono qui con te", scrive Valeria.Voleva diventare un grande calciatore, sognava di correre in campo tra i professionisti. Quella sera stava tornando a casa, dalla sua famiglia in via Sciuti. Durante il tragitto ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un palo. L'impatto si è rivelato anche stavolta terribile ed Emanuele è poco dopo deceduto in ospedale.Dopo una settimana, infatti, sempre all'ospedale Villa Sofia, è morto Guglielmo Pizzuto, un 61enne che era rimasto coinvolto in uno schianto nella zona dell'Uditore.