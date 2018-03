Che la magistratura palermitana, oltre che perseguirlo, abbia voluto coprire miei ed altrui illeciti? Che dire? Fa specie - conclude Lombardo - che un ex magistrato, pure in un momento di grande amarezza, sia poco rispettoso della istituzione giudiziaria di cui è stato stimato esponente".

"Spiace che il dottor Ingroia nella conferenza stampa di ieri , nel corso della quale ha tentato di dimostrare la correttezza del suo operato alla guida di Sicilia Digitale, si sia lasciato andare a non poche affermazioni che meritano di essere corrette"., e di avere denunciato corrotti e corruttori, anche se le sue denunce non avrebbero avuto seguito. Ebbene, ad oggi non ho ricevuto rilievi di sorta, né ne hanno ricevuto gli onesti e competentissimi professionisti da me nominati per governare la partecipata, ma a ricevere il provvedimento del sequestro dei suoi beni è stato il dottor Ingroia, per presunti sperperi e spese improprie.