Queste le pene: tre anni ciascuno di carcere a Giuseppe Orantelli, Salvatore Lupo e Lucietta Accordino (rispondevano anche di abuso d'ufficio). Due anni ciascuno di carcere e 80 mila euro di ammenda per Paride Tagliareni e Giuseppe Tagliareni, Santo Di Gati, Giuseppe Monteleone, Mario Li Castri. Un anno e otto mesi e 60 mila euro di multa per Loredana Velardi e Paola Avellone.

Un anno e tre mesi ciascuno e 50 mila euro di multa per Salvatore Di Piazza, Concetta Ravalli, Francesca Vullo, Graziano Magnanini, Maria Concetta Fontana, Cristina Magnanini, Morena e Armida Perna, Angela Corso, Cristiana Fabozzi, Maria Vittoria Marazzitti.

Prescritte le accuse nei confronti di Daniela Rimedio e Fabio Seminerio.

La sospensione condizionale della pena arriva solo per gli imputati con pena inferiore ai due anni.

la confisca delle villette, maxi ammende e risarcimenti, trasmissione degli atti per continuare a indagare. È una stangata quella decisa dalla terza sezione penale del Tribunale, presieduta da Marina Petruzzella (gli altri due giudici sono Daniela Vascellaro e Maria Ciringione) al processo sulla lottizzazione abusiva di via Miseno a Mondello.il progettista Giuseppe Tagliareni, il costruttore Paride Tagliareni, il notaio Santo Di Gati, quattro dipendenti dell'Edilizia privata: Daniela Rimedio, Fabio Seminerio, Lucietta Accordino, Giuseppe Orantelli e i proprietari delle villette., al Genio civile, all'assessorato regionale al Territorio, alla Sprintendenza e al Consiglio notarile “per i provvedimenti di rispettiva competenza”., riconosciuta una provvisionale da 500 mila euro. Un acconto sul danno complessivo che sarà quantificato in sede civile.affinché indaghi sulle “diverse ulteriori anomalie dell'iter delle pratiche lottizzatorie ed edilizie con riferimento agli atti rilasciati dalla Soprintendenza e pure relativamente alle protratte omissioni dell'ufficio tecnico di Palermo e della menzionata Soprintendenza con riguardo ai provvedimenti sanzionatori e ripristinatori del territorio di spettanza”.che, a garanzia dei vincoli paesaggistici, prevede un passaggio in Consiglio comunale. Ed invece, per snellire le pratiche, sarebbe stato sfruttato un atto interno firmato poche settimane della richiesta di concessione edilizia e ratificato dal Consiglio comunale.