PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 22 marzo in Sicilia1) AGRIGENTO - Parco Archeologico Valle dei Templi, via Panoramica dei Templi, ore 09:30 Settimo concorso regionale Morgantinon sugli oli d'oliva extravergini siciliani organizzato dall'Ente di Sviluppo Agricolo.2) CATANIA Palazzo Minoriti, aula consiliare, ore 10:30 La delegazione catanese del Fondo Ambiente Italiano (Fai) presenta i luoghi del territorio etneo che saranno fruibili durante la due giorni della XXVI edizione delle Giornate di Primavera del 24 e 25 marzo.3) PALERMO - Palazzo di Giustizia, ore 9.30 Processo d'appello all'ex ministro Calogero Mannino accusato di minaccia a Corpo politico dello Stato. Previste deposizioni ex agente di scorta Cristella e di Tito Di maggio, fratello dell'ex vicecapo del Dap.4) PALERMO - Palazzo di Giustizia, ore 9.30 Processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Proseguono le arringhe difensive.5) PALERMO - Dipartimento di via Trinacria, sala Bonsignore, ore 10:30 L'assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro presenta, nell'ambito del "Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere", l'emblema della campagna Ume, un fiore simbolo della speranza e resistenza alle difficoltà della vita per dire basta alla violenza di genere in tutte le sue forme.6) PALERMO - via Magliocco 46, ore 15:00 Federconsumatori Sicilia partecipa agli Stati Generali dell'acqua in Sicilia, organizzati dalla Consulta per la Pace del Comune di Palermo in collaborazione con il Forum siciliano dei movimenti per l'Acqua ed i Beni Comuni, nell'ambito del programma di Palermo Capitale della Cultura.7) PALERMO - Ars, Piazza del Parlamento 1, sala stampa, ore 17:00 Conferenza stampa del parlamentare europeo del Ppe-Forza Italia Salvo Pogliese per presentare la seconda edizione di "In Europa... con merito!", iniziativa per permettere a giovani laureati siciliani e sardi di vivere un'esperienza, retribuita e altamente qualificante, da stagisti presso il Parlamento europeo di Bruxelles.(ANSA).