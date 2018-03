Per il capogruppo di Fi il percorso istituzionale con le minoranze "si attua spogliandoci tutti delle nostre magliette e lasciando indossare al presidente Musumeci la maglia di presidente della Regione perché in questa fase - conclude - non ci possono più essere schieramenti di maggioranza e opposizione".

PALERMO - "Per Forza Italia il confronto con le minoranze è indispensabile e necessario, perché bisogna costruire insieme un percorso istituzionale, garantendo al presidente della Regione Nello Musumeci, che si è presentato agli elettori con un programma, a di portare avanti le iniziative. Noi siamo disponibili a valutare e sostenere le proposte delle minoranze e confrontarci con loro sulle nostre". Così il capogruppo di Fi all'Ars, Giuseppe Milazzo, a conclusione della riunione in commissione Bilancio tra il governatore Nello Musumeci, il vice presidente Gaetano Armao e i capigruppo di maggioranza e opposizioni. "L'importante è sbloccare l'aula - aggiunge Milazzo - dando un segnale di cambio di marcia, la situazione di stallo che stiamo vivendo non sta bene a nessuno".