- spiega Caputo, eletta nella lista Uniti per Palermo e poi transitata al Misto dopo la formazione dei gruppi consiliari all'indomani del voto -. Nessuna motivazione politica dietro la mia assenza, sono stabilmente nella maggioranza". Un impegno istituzionale ha invece impedito a Meli di essere presente nel momento decisivo: quando è arrivata a

Sala delle Lapidi aveva ancora con sé la fascia tricolore indossata poco prima per il giuramento dei giovani ferrovieri diventati capitreno: "La mia è un'assenza giustificata", ricorda. Non ce l'ha fatta neanche il dem Di Pisa, che si trovava a Palazzo delle Aquile ma che è stato colto di sorpresa dal blitz dell'opposizione. Ritardatari anche Cusumano, consigliere di Palermo 2022, e Terrani, del Mov 139: sono i due consiglieri che alcuni giorni fa sollevarono in aula i casi degli eventi di Palermo Capitale della Cultura e del ponte Corleone. Terrani si difende: "E' la prima volta che arrivo in ritardo per via di altri impegni, sono dispiaciuto per i disagi causati alla città ma, ripeto, è la prima volta che accade". Fuori tempo massimo anche il compagno di gruppo Caracausi: "Sono arrivato due minuti dopo la chiusura".

I giochi vengono così rinviati ancora una volta alle 10 di venerdì, con uguale ordine del giorno, ma Forza Italia, Movimento cinque stelle e le altre frange dell'opposizione vanno all'attacco: "Consiglio al sindaco di mettere i consiglieri di maggioranza su un autobus diretto in montagna - ironizza Tantillo, capogruppo forzista -. L'aria fresca potrebbe giovare e magari, al ritorno, riusciranno a dirci se intendono continuare questa esperienza p se è meglio andare alle urne. Così non si può andare avanti". Fabrizio Ferrandelli parla di uno "stato di caos e di abbandono da parte di chi amministra la città": per l'ex candidato sindaco, che pure settimane fa aveva aperto le porte a una collaborazione con l'Amministrazione, ormai non c'è più possibilità di dialogo: "Il nostro era semplicemente senso di responsabilità e amore per la città - dice -. Ma l'arroganza di chi prima sperava di governare la Regione, poi di piazzare i propri uomini a Roma e di impossessarsi di un partito, ha distrutto perfino quello sforzo di dialogo. Se questo disfacimento di maggioranza venisse confermato nelle prossime settimane - conclude Ferrandelli - proveremo a spingere verso le dimissioni anticipate per ridare la parola ai palermitani". Per Sabrina Figuccia (Misto) la maggioranza "si è sciolta come neve al sole" e gli uomini di Orlando "non riescono ad avere i numeri per far lavorare il Consiglio". In casa Movimento cinque stelle il capogruppo Ugo Forello torna a parlare di un consiglio comunale "in coma irreversibile" e di una maggioranza "incapace di essere tale", mentre per Antonino Randazzo la coalizione che sostiene Orlando a Palazzo delle Aquile "è allo sbando".

Accuse rispedite al mittente da Dario Chinnici, che guida la pattuglia del Partito democratico a Sala delle Lapidi: "Non c'è alcuna paralisi all'interno del consiglio comunale e la maggioranza è coesa - replica -. Queste piccole battute d'arresto saranno superate al più presto nell'interesse generale e con il consueto senso di responsabilità. L'opposizione pensi a proporre in modo costruttivo piuttosto che alimentare polemiche inesistenti​". Sinistra Comune si smarca e dopo aver sottolineato la sua presenza compatta e costante in Aula in questi primi mesi il capogruppo Giusto Catania ammette l'esistenza di un problema: "La maggioranza manifesta una seria difficoltà, vanno indagate tutte le ragioni politiche che rischiano di impantanare i lavori del Consiglio". Secondo l'ex assessore alla Mobilità "è necessario fare di tutto per evitare la paralisi e serve un gesto di responsabilità da parte di tutti i consiglieri per evitare di mettere in difficoltà la città".

In Aula restano soltanto 17 consiglieri, mentre la coalizione sulla carta dovrebbe contarne 23, e così la seduta del consiglio comunale di Palermo sugli statuti delle società partecipate salta. I nomi venuti meno nel momento decisivo sono quelli di