Francesco Pannofino nel cast della commedia (con musiche di Roy Paci). Tornano per quattro repliche Ficarra e Picone. Massimo Cacciari introdurrà le tragedie insieme con Luciano Canfora. Rai cultura sarà partership e diffonderà tutto in tv. Colpi di scena stamattina, al teatro Argentina di Roma, in quella che doveva essere “solo” la presentazione dei cast del 54esimo ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa. “Ufficialmente diventa un festival: raddoppia le produzioni”, ha detto il commissario straordinario della fondazione Inda che sovrintende agli spettacoli, Pierfrancesco Pinelli, nel presentare un ciclo ricchissimo e pieno di novità assolute.comincerà il 10 maggio e si concluderà il 18 di luglio. Solo lo scorso anno, per la prima volta, si era protratto fino a luglio (con successo: 140mila spettatori totali). Dal 10 maggio al 24 giugno si alterneranno le tragedie che da sempre costituiscono il cuore della manifestazione: quest’anno saranno Edipo a Colono di Sofocle, per la regia di Yannis Kokkos, ed Eracle di Euripide diretto da Emma Dante. Protagonista di Edipo, nove anni dopo Giorgio Albertazzi, sarà Massimo De Francovich. Gli altri nomi del cast: Roberta Caronia, Danilo Nigrelli, Sebastiano Lo Monaco, Stefano Santospago, Fabrizio Falco e Sergio Mancinelli. Maria Giulia Colace, invece, sarà Eracle nel cast dell’opera diretta da Emma Dante che vedrà recitare anche Carlotta Viscovo, Serena Barone, Naike Anna Silipo, Patricia Zanco, Francesca Laviosa, Arianna Pozzoli, Katia Mirabella e Samuel Salamone.dopo il grande successo dell’anno scorso per ‘Le rane’. Sarà ‘I cavalieri’, sempre di Aristofane, diretta da Giampiero Solari: nel cast Francesco Pannofino, Antonio Catania e Gigio Alberti. In scena ne I cavalieri anche Roy Paci che ne comporrà pure le musiche. Altri tre spettacoli arricchiranno il cartellone di questa 54esima edizione. L’11 giugno si inserirà nel calendario delle prime due tragedie ‘Conversazioni con Tiresia’, scritto e rappresentato da Andrea Camilleri appositamente per l’Inda e per il teatro greco di Siracusa. Dal 12 al 15 luglio, sulla spinta del successo del 2017, tornerà la commedia ‘Le Rane’ di Aristofane, con la regia di Giorgio Barberio Corsetti e la comicità di Salvo Ficarra e Valentino Picone. La stagione sarà completata il 18 luglio con ‘Palamede’ scritto e rappresentato da Alessandro Baricco che vedrà tra i protagonisti l’attrice Valeria Solarino. Il festival sbarca anche in tv attraverso la partnership con Rai Cultura, che culminerà con la ripresa e messa in onda su Rai5 di ‘Eracle’ di Euripide.“Il nostro obiettivo – ha affermato il direttore artistico del festival Roberto Andò – era quello di fare di Siracusa anche un luogo di riflessione poetica per grandi artisti”. La dimensione culturale della stagione sarà sottolineata da un ciclo di tre conferenze: il 31 maggio Massimo Cacciari introdurrà le due tragedie ‘Eracle’ ed ‘Edipo a Colono’, il 28 giugno Luciano Canfora presenterà ‘I Cavalieri’ mentre il 16 luglio Alessandro Baricco interverrà sui rapporti tra l’epica e la tragedia.