. Il rinnovo del contratto dei regionali è un diritto che non può più essere negato". Lo affermano per la Cisl Fp Sicilia,, rispettivamente segretario generale, segretario regionale e responsabile della dirigenza, commentando la notizia dell'perché non possiamo più procrastinare una riforma degli ordinamenti professionali del comparto e della dirigenza, vecchi di quasi tre lustri. Non è più accettabile che ci siano lavoratori che con stipendi da mille euro al mese svolgano mansioni importanti e delicate. Se non si agirà in tempi brevi, la macchina burocratica non potrà che continuare a funzionare male o fermarsi, con grave danno per i cittadini”.