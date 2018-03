PALERMO - I mille custodi dei musei siciliani attendono dal 2016 indennità di turnazione, tutela e vigilanza e buoni pasto, per un totale che varia dai 3 mila ai 4 mila euro ciascuno. Somme già stanziate ma non erogate a causa dei ritardi degli uffici. Per questo motivo il sindacato Sadirs ha organizzato per domani mattina a Palermo, dalle 10, un'assemblea nei locali del dipartimento dei Beni culturali, in via delle Croci 8, per discutere del problema e delle iniziative da intraprendere. Saranno presenti tra gli altri Giuseppe Di Paola e Peppino Salerno del settore beni culturali del Sadirs. "Urge una rivisitazione del sistema - dicono i due sindacalisti - in uno dei settori che a detta di tutti dovrebbe essere da traino per questa martoriata Sicilia. A tal fine chiediamo che si instauri una sinergia tra il dipartimento Beni culturali, quello della Funzione pubblica e quello dell'Economia. Noi siamo pronti con le nostre proposte per un futuro migliore".(ANSA).