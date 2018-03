. Quindi ieri, giusto in tempo per provare. Ma ancora. E così, l’ipotesi di una proroga dell’esercizio provvisorio si fa sempre più concreta, nonostante una sorta di “intesa istituzionale” che sarebbe stata raggiunta ieri tra governo, maggioranza e opposizioni.– già ieri. Ma ancora all’Ars non è arrivato nulla. E fino a stamattina non è cambiato niente. Ci auguriamo che arrivino al più presto, per provare così a rispettare gli obiettivi che ci eravamo posti”.Cioè quello di approvare una finanziaria “snella”, di 35 articoli, entro il tempo utile del 31 marzo, per evitare. Ipotesi ancora non ufficialmente espressa né dall’esecutivo, né dall’Assemblea regionale.La legge di stabilità dovrebbe prevedere, tra le altre norme, uno stanziamento per il rinnovo dei contratti dei regionali,, la soppressione dell’Esa ein un unico ente, oltre a misure di controllo maggiore nei confronti degli amministratori delle società controllate dalla Regione. Prevista anche la fusione in un unico soggetto di. Una decisione che, nonostante le aperture dimostrate nel corso dell’incontro di ieri, non convincevisto che, secondo i grillini, si tradurrebbe in una semplice soppressione dei due enti (Ircac e Crias, appunto) che si occupano di artigianato e cooperative. “Dal carteggio che abbiamo esaminato – spiegano i deputati– sembrerebbe emergere chiaramente la volontà di sopprimere i due istituti, cosa che, fra l’altro, troverebbe riscontro nei documenti contabili, che ancora il Governo non ha trasmesso all’Ars, dato che nella finanziaria 2018 risulta inserita una norma soppressiva di Ircac e Crias. Se quanto denunciamo, fosse confermato, il governo - sottolineano - dimostrerebbe di agire in modo unilaterale, antidemocratico, omettendo un passaggio con le parti sociali e una discussione nelle commissioni di merito”. Intanto c’è ancora poco da discutere, visto che la Finanziaria all’Ars non è ancora arrivata.