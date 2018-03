Sempre in Torre Pisana,

. Candidata alle scorse Comunali di Palermo con i "Coraggiosi" di Fabrizio Ferrandelli , è figlia di Ivano Culella, funzionario della Motorizzazione ed ex consigliere provinciale di Forza Italia. Il suo contratto non ha scadenza, durerà, salvo revoche, fino alla fine del mandato di Miccichè, con un compenso di 1.654,42 euro lordi mensili.

fino al 31 dicembre 2018, è retribuito con 1.654,42 euro lordi mensili.

C'è anche la "nuora" di Nello Musumeci tra i consulenti esterni dell'Ars. Il nome è tra quelli pubblicati sul sito dell'Assemblea regionale siciliana: si tratta di, compagna di Salvo Musumeci, figlio del governatore. È entrata a far parte dello staff del presidente del Collegio dei questori, deputato di Diventerà Bellissima, il movimento del presidente della Regione. Dall'8 febbraio scorso si occupa di attività di segreteria con un compenso di 1.350 euro lordi mensili e il contratto scadrà il 31 dicembre 2018.- dei collaboratori scelti dai deputati. Per quanto mi riguarda, so solo che i miei figli sono ancora disoccupati, perché il papà non li ha mai raccomandati. Questa è sempre stata la mia condotta".Nell'Ars immobile, intanto impantanata nella sessione di Bilancio, con i testi finanziari ancora non incardinati,. C'è, figlia di Bartolo Pellegrino, assessore ed ex vicepresidente della Regione nella giunta Cuffaro. Manuela Pellegrino fa parte della segreteria particolare del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, con un contratto che ha avuto inizio il 22 dicembre 2017, poco dopo l'insediamento, e si concluderà il 31 dicembre 2018. Il compenso è di 1.661,55 euro lordi mensili. Stesso contratto, con uguale durata e uguale compenso, per, figlio di Eugenio D'Orsi, ex presidente della Provincia di Agrigento coinvolto di recente nell'inchiesta agrigentina su Girgenti Acque.Infine, sempre nella segreteria di Miccichè, c'è, moglie di Marco Zambuto, ex presidente regionale del Pd e già sindaco di Agrigento, oggi di nuovo vicino a Forza Italia. Il suo contratto per attività di segreteria, dall’1 gennaio 2018