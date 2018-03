La telefonata su Lucia Borsellino non esiste, ma viene fuori una sorta di spy story. Ad alimentarla è l'ex governatore Rosario Crocetta che stamani ha testimoniato al processo che vede imputati i per calunnia e procurato allarme i giornalisti Maurizio Zoppi e Piero Messina, autori dell'articolo dell'Espresso che dava conto della presunta telefonata in cui il chirurgo e medico personale di Crocetta, Matteo Tutino, avrebbe detto che Lucia Andava "fatta fuori come il padre". Una telefonata che, come hanno confermato oggi ancora una volta i periti nominati dal giudice, non esiste in alcun atto del fascicolo che riguardava le indagini su Tutino, poi finito sotto processo per altro. Ad alimentarla è l'ex governatoreche stamani ha testimoniato al processo che vede imputati i per calunnia e procurato allarme i giornalisti, autori dell'articolo dell'Espresso che dava conto della presunta telefonata in cui il chirurgo e medico personale di Crocetta,, avrebbe detto che Lucia Andava "fatta fuori come il padre". Una telefonata che, come hanno confermato oggi ancora una volta i periti nominati dal giudice, non esiste in alcun atto del fascicolo che riguardava le indagini su Tutino, poi finito sotto processo per altro.

L'ex presidente ha infatti sostenuto che un giornalista dell'Espresso avrebbe contattato il suo difensore, l'avvocato, subito dopo la conferenza stampa in cui fu annunciata l'intenzione di denunciare e chiedere un risarcimento milionario alla testata per la falsa notizia. In questa telefonata il giornalista avrebbe ventilato all'avvocato Lo Re la possibilità di scrivere un articolo in cui si parlava dei viaggi di Crocetta in Tunisia, accostandoli a "pratiche pedopornografiche". Crocetta non aveva fatto inizialmente il nome del giornalista, ma sollecitato dai legali presenti in aula ha detto che si tratterebbe di, oggi vice direttore del settimanale.- ha detto Crocetta davanti al Tribunale - si resero conto che quella telefonata non ce l'avevano, Abbate si premurò di fare questa telefonata all'avvocato. Dissi che potevano pubblicare tutto quello che volevano subito, non avevo nulla da temere. Andavo in Tunisia sempre scortato. Se avessi avuto una condotta illecita, i poliziotti sarebbero stati i primi a denunciarmi".Un "no comment" figlio del fatto che "essendo stati riferiti fatti in udienza - dice - se sarò convocato ne riferirò all'autorità giudiziaria".sapere che presto arriverà una nota firmata dal suo legale. Sin d'ora si comprende, però, che sarà una nota di smentita durissima.