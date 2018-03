S.M è stato rintracciato anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del plesso scolastico. Nel filmato si vede un giovane che dopo aver sfondato una finestra, si introduce nella scuola e poi va via col bottino. Prima di scappare, però, prende di mira anche un distributore di snack della nella scuola. Nel filmato si vede un giovane che dopo aver sfondato una finestra, si introduce nella scuola e poi va via col bottino. Prima di scappare, però, prende di mira anche un distributore di snack della nella scuola.

Nel corso della perquisizione in casa i militari hanno trovato parte della refurtiva e anche alcune merendine che sono state restituite al dirigente scolastico. Tra gli oggetti trovati anche un proiettore ed una videocamera, che sono stati rubati lo scorso 26 febbraio ai danni dell'istituto scolastico "A. De Gasperi" in piazza Papa Giovanni Paolo II. Anche in questo caso il materiale è stato restituito al direttore scolastico.

Questa la refurtiva trovata nell'abitazione di un 23enne palermitano, ritenuto l'autore dei furti messi a segno nelle scuole Einaudi Pareto lo scorso 19 marzo e all'istituto comprensivo De Gasperi lo scorso 26 febbraio.