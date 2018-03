E' prevista la chiusura al transito veicolare con ordinanza n. 279/18; nella stessa ordinanza, viene contestualmente disposto che per regolamentare la circolazione veicolare al fine di tutelare la pubblica incolumità durante le celebrazioni religiose, nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 marzo vigerá la sospensione della Zona a Traffico Limitato di cui all'o.d. 485/17.

PALERMO - Sospesa la Zona a traffico limitata del centro di Palermo per il giovedì e venerdì Santo. Lo comunica la polizia municipale del capoluogo in una nota che spiega le modifiche al traffico nel periodo della Settimana Santa, a partire da oggi. "La Polizia Municipale - si legge nella nota - informa degli eventuali rallentamenti previsti nella zona di piazza Indipendenza dalle ore 21:00 di oggi venerdì 23 marzo, da dove partirà la processione "Via Crucis cittadina" dal Santuario della Madonna dei Rimedi, lungo il seguente itinerario: piazza Indipendenza corso Calatafimi, Porta Nuova, via Vittorio Emanuele, via Matteo Bonello con arrivo nell'atrio della Cattedrale.