Scadono ili due i concorsi per titoli e colloquio che. All’istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni di Palermo, assumerà un ricercatore con un contratto a tempo parziale al 50 %. Per partecipare occorre avere conseguito unainerente all’area tematica oncologia e avere conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e dell’informatica di base. Gli aspiranti dovranno avere un’esperienza triennale nell’analisi bioinformatica. L’assunto svolgerà, infatti, attività di supporto allo studio e sviluppo di applicazioni per la caratterizzazione di molecole di Rna non codificante nell’ambito del progetto “Bioinformatica Traslazionale”., invece, l’istituto per i beni archeologici e monumentali cerca, invece, un. Il contratto a tempo determinato prevede un impegno a tempo parziale al 40 %. L’incarico avrà ad oggetto l’attività di comunicazione e divulgazione della ricerca scientifica nel campo dell’archeologia urbana all’interno del progetto: “Context - Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area mediterranea”. Ai candidati è richiesta, oltre alla conoscenza dell’inglese e dell’informatica, la comprovata esperienza biennale nel settore della divulgazione scientifica nella materia e la conoscenza degli strumenti di comunicazione social.Il compenso annuo è pari alla percentuale di ore lavorate rispetto alla fascia nella quale sono, in questo caso quello di ricercatore e tecnologo di terzo livello. Al ricercatore assunto a Palermo dovrebbero essere corrisposti circa quattordici mila euro mentre al tecnologo assunto a Catania dovrebbero essere corrisposti circa undicimila euro.In ambedue i casi l’incarico sarà rinnovabile fino a cinque anni in base all’evoluzione e al finanziamento dei progetti per i quali le due figure sono richieste.