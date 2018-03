"Se è vero che il nuovo piano dei rifiuti, annunciato e mai presentato in aula dal presidente Musumeci, consisterà in due megainceneritori, sarebbe onorevole che il governo regionale ne discutesse in aula, invece di far trapelare la notizia a mezzo stampa". Così Claudio Fava, del movimento Cento Passi.- continua Fava - una pratica di smaltimento ormai considerata obsoleta e nociva dalla legislazione europea e dall'esperienza di tutte le grandi aree metropolitane. Quel dibattito ha offerto spunti, proposte, soluzioni che si muovono in altra direzione: compatibile con la salute delle popolazioni e del territorio. Se la giunta regionale ritiene di muoversi in alta direzione abbia l'onestà politica di affrontare l'aula. Senza scorciatoie".