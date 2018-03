Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 23 marzo, in Sicilia.1) CALTANISSETTA - Corso Vittorio Emanuele 92, ore 09:00 Primo congresso siciliano della Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana, alla presenza del sindaco Giovanni Ruvolo, del presidente dell'Ordine dei Medici Giovanni D'Ippolito e del presidente del Consorzio universitario Giovanni Arnone.2) SIRACUSA - sala biblioteca del Libero Consorzio, via Roma 31, ore 09:00 Presentazione del progetto Fari 2.0 della cooperativa Proxima.3) BRONTE (CT) - Hotel La Fucina di Vulcano, ore 09:30 Congresso territoriale della Uil pensionati e costituzione dell'Ada Service provinciale. Apre i lavori la segretaria generale Enza Meli. Interverranno Agostino Siciliano per la Segreteria nazionale Uilp, i segretari generali di Uil e Uilp Sicilia Claudio Barone e Nino Toscano, il segretario Ada service Sicilia Alberto Magro.4) MESSINA - Sicindustria, ore 09:30 Seminario dal titolo "Incentivi alle Imprese e Industria 4.0: Scenari per Investire" organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Comitato Piccola Industria di Sicindustria Messina.5) CATANIA - Via Torre del Vescovo, ore 10:00 Riapertura dello spazio del "Bastione degli infetti" dopo l'intervento di rifacimento della struttura storico-architettonica, del verde e dell'illuminazione. Partecipano il sindaco Enzo Bianco, gli assessori Rosario D'Agata e Orazio Licandro e i rappresentanti del Comitato Popolare Antico Corso e del Club Kiwanis Catania Est.6) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:00 Convegno 'Total Quality: un mondo di accessibilità e fruibilità', organizzato dal Comune e dal Fondo italiano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Fiaba) onlus, con la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti pianificatori, paesaggisti conservatori.7) VITTORIA (RG) - Municipio, ore 10:30 Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrerà una delegazione del 'Comitato anticrisi agricoltura Sicilia'. Al termine dell'incontro, alle ore 12, il presidente incontrerà i giornalisti.8) CALTAGIRONE (CT) - Sede OP Rossa di Sicilia e Ortogel, ore 13:30 Incontro su 'La gestione dei sottoprodotti agrumicoli: pastazzo, sottoprodotti per l'industria e altro' nell'ambito del progetto Social farming agricoltura sociale per filiera agrumicola 2.0 realizzato dal Distretto agrumi di Sicilia e dall'Alta scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-cola foundation.9) PALERMO - Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, Piazza Sant'Antonino 1, ore 16:00 Iniziativa dal titolo "Lettere alla scuola. Quale cittadinanza?" organizzata da Curzio Maltese. Parteciperanno all'evento Franco Lorenzoni (maestro elementare), Valentina Chinnici (Insegnante e Presidente Cidi Palermo) e Mari D'Agostino (Direttore della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri). Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, aprirà la conferenza.10) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:30 Rosario Aitala presenta il suo libro "Il metodo della paura. Terrorismi e terroristi", Laterza, insieme a Dino Petralia e Salvo Toscano.11) PALERMO - Monastero di santa Caterina d'Alessandria, ore 19:00 Esposizione di 52 dipinti fiamminghi nella mostra "Sicilie pittura fiamminga" dal titolo "Bentornata Caterina". La mostra sarà allestita nelle sale Duca di Montalto di Palazzo Reale dal 28 marzo al 28 maggio.12) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Debutto di "Mozart, il sogno di un clown", per la regia di Ruggero Cara ed Elisabeth Boeke, con Giuseppe Cederna. Fino all'8 aprile. Le musiche di Mozart saranno eseguite dal vivo dal pianista Sandro D'Onofrio.13) PALERMO - Blue Brass, il Ridotto dello Spasimo, ore 21:30 Nell'ambito della rassegna della Fondazione The Brass Group, si terrà un concerto di Carmen Avellone accompagnata da Diego Spitaleri al piano, Giuseppe Costa al contrabbasso, Paolo Vicari alla batteria e Vito Giordano alla tromba.