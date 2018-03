Ha così chiamato la polizia un palermitano che, insieme ad un fabbro è poco dopo riuscito ad entrare nell'abitazione, scoprendo che era stata preso di mira dagli abusivi.. Le stanze erano in pessime condizioni igienico sanitarie ed è stata anche accertata la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sul posto sono intervenuti i tecnici Enel per le dovute verifiche, hanno confermato che il contatore era stato collegato tramite un impianto rudimentale.. Sono infatti state trovate diciotto borse da donne "griffate", ma palesemente false. Le indagini per risalire a chi si è introdotto nell'appartamento sono tuttora in corso, la merce è stata sequestrata.