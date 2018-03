Ora si è aggiunto un nuovo filone investigativo, finora inesplorato ed emerso per caso in un altro fascicolo. E la pista porta proprio allo Zen. “Io so chi c'era il giorno della rapina a Discrede”, disse una fonte confidenziale a un poliziotto.

con le indagini sul delitto, ma è dell'omicidio di Daniele Discrede che si parla. Un atto investigativo scoperto per caso che traccia una pista precisa e mai battuta.raccolse una voce confidenziale. Confidenziale e bene informata: qualcuno allo Zen sapeva il nome di un componente del commando che il 24 maggio 2014 assaltò il deposito di bibite di via Roccazzo e fece fuoco contro Discrede.solo una dozzina di giorni fa sono venuti a conoscenza i magistrati che indagano sull'omicidio.che il giorno del delitto si trovava agli arresti domiciliari, condizione che non gli avrebbe impedito di partecipare al colpo.chi davvero partecipò alla tragica rapina poteva essere a conoscenza. A cominciare dalla reazione di Discrede che quando vide i rapinatori accanto alla figlia cercò di travolgerli con la motocicletta.In quel momento soltanto gli investigatori della Squadra mobile avevano visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che la stampa, Livesicilia per primo, ha pubblicato solo poche settimane fa.Nei giorni del delitto Discrede era, e secondo molti lo è ancora, uno sbirro che sapeva muoversi in città. Ed è sempre fra i palazzoni dello Zen che l'agente raccolse la soffiata giusta su chi aveva colpito e ucciso il giovane neolaureato in Medicina Aldo Naro con un calcio alla nuca all'interno della discoteca Goa.spetta alla Procura scoprire se davvero sia stato lui a uccidere Discrede. Sarebbe la svolta per un caso che il giudice per le indagini preliminari ha deciso di non archiviare, accogliendo i rilievi dei familiari.su cui hanno indagato finora le forze dell'ordine. Comprese quelle messe a segno da rapinatori dello Zen per rubare carichi di sigarette. Il popolare rione palermitano potrebbe essere stata, infatti, la direzione di fuga dei rapinatori. Poche ore dopo l'omicidio a Torretta, uno dei primi paesi della provincia di Palermo, viene ritrovata una Citroen C4 distrutta dalle fiamme. La macchina era stata rubata otto mesi prima a Terrasini. È la stessa auto usata dai rapinatori? I poliziotti hanno scoperto che la Citroen alle 21.53 della sera del delitto è transitata sotto il ponte di viale Michelangelo-Viale Lazio in direzione Trapani, e due minuti in quello di via Belgio. Le tracce si perdono all'imbocco dell'autostrada per Mazara del Vallo. Tommaso Natale, Zen o Sferracavallo sono le possibile direzioni di fuga. Da qui verso Torretta, dove la macchina viene bruciata.