I primi ragazzi, insieme con i loro accompagnatori, sono riusciti a lasciare New York giovedì pomeriggio e sono arrivati a Roma ieri mattina. Sono più di un migliaio gli studenti italiani che hanno partecipato al progetto "Change the World", organizzato dall'Associazione Diplomatici presso il Palazzo delle Nazioni Unite, tra questi circa 200 sono siciliani.Poi la nevicata che ha bloccato tutti gli aeroporti della East Coast, facendo saltare tutti i programmi. Alitalia e le altre compagnie aeree hanno dovuto lavorare in emergenza per garantire la riprotezione delle migliaia di passeggeri rimasti bloccati. Il rientro da New York è stato avviato con voli che fanno scalo a Roma o Milano. Singolare il caso di un gruppo di studenti che sarà costretto a ritornare in Italia domenica, via Dubai, con aerei della compagnia Emirates. (ANSA).