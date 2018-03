MODICA - Oltre cinque chili e mezzo di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri nell'abitazione di Modica (Ragusa) di un operaio albanese di 32 anni, Erald Sulcaj, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Durante una perquisizione in casa, a Modica Alta, i militari hanno dapprima trovato una busta con circa 20 grammi di droga dentro in una scarpa da lavoro. Il quantitativo di droga più consistente era invece in una botola che dal bagno portava in un sottotetto. all'uomo i carabinieri hanno ace sequestrato circa 1.200 euro in contanti.(ANSA).