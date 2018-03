PALERMO "Ci hanno raccontato che bisognava 'allargare il partito', in realtà hanno creato il 'PD degli altri' raccogliendo il ceto politico più trasformista che ci sia stato negli ultimi anni in Sicilia e facendo diventare il PD un 'partito-ascensore' nel quale gli ultimi arrivati hanno avuto perfino la pretesa di spiegarci cosa avremmo dovuto fare, che ci saremmo dovuti 'spostare al centro'". Lo ha detto il parlamentare regionale del Pd Antonello Cracolici intervenendo questa mattina alla manifestazione dell'associazione DemoS sul tema "Idee nuove per far ripartire il PD", che si è svolta in un hotel di Mondello, a Palermo. "Il risultato - ha aggiunto - è sotto gli occhi di tutti: c'è stata la scissione, abbiamo perso esponenti e dirigenti ma soprattutto abbiamo perso molta della nostra gente, che ha espresso un voto di protesta o è rimasta a casa. In Sicilia abbiamo avuto il peggior risultato d'Italia. È il momento di superare le ragioni della scissione e delle divisioni: dobbiamo ripartire, dobbiamo costruire un partito con una forte identità di sinistra. Una sinistra moderna, capace di guardare ai giovani, alle università, al lavoro ed ai diritti. In questo senso DemoS può aiutare a realizzare un percorso unitario, con un profilo ben definito".