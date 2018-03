sia nei confronti della società, sia nei confronti del proprio patrimonio finanziario e immobiliare, avrebbe dapprima costituito fraudolentemente insieme con la moglie, un fondo patrimoniale per farvi confluire una loro proprietà immobiliare e poi si sarebbe separato fittiziamente dalla consorteE' quanto contestano le Fiamme Gialle di Siracusa ad un uomo di 69 anni e alla moglie di 65, ai quali hanno sequestrato disponibilità finanziarie, immobili e terreni fino a concorrenza del valore corrispondente ad una evasione fiscale di oltre 900.000 euro. La Guardia di finanza ha eseguito un provvedimento disposto dal Gip del Tribunale di Siracusa. La misura cautelare ha riguardato sia i beni e i conti dell'uomo, sia cespiti immobiliari fraudolentemente sottratti alla riscossione coattiva.ha preso avvio dai controlli automatizzati effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa che hanno fatto emergere il ricorrere di debiti erariali da parte della società. Per quanto riguarda i beni immobili fraudolentemente sottratti alla procedura di riscossione coattiva il Gip ha disposto il sequestro preventivo di tutte le unità immobiliari dei coniugi, tra cui una villa in zona Carrozzieri, una nella zona balneare della Fanusa e un'altra nella zona collinare di Piano Milo, un appartamento con garage in città ed alcuni appezzamenti di terreno nel comprensorio netino. Il contribuente avrebbe già definito con i competenti uffici finanziari un piano di rientro onde sanare la propria situazione debitoria.(ANSA).