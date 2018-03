PATTI - Oltre 10.400 tra giocattoli, peluches e materiali elettrici privi delle indicazioni minime di sicurezza, con un marchio CE non conforme e contraffatti sono stati sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Patti (Messina) in un negozio gestito da un cinese, che è stato denunciato. Il valore della merce sequestrata supera i 60 mila euro. L'uomo, che deve rispondere di frode in commercio, contraffazione e ricettazione, è stato anche segnalato alla Camera di Commercio di Messina per la conseguente irrogazione di una sanzione che va da un minimo di 1.500 ad un massimo di 10.000 euro.(ANSA).