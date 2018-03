E' il programma di attività del Parco della Salute, al Foro Italico di Palermo, dove verranno piantati, con la collaborazione di bimbi e ragazzi autistici, tre nuovi ficus donati dal vicino Orto Botanico di Palermo e presentati più di 40 eventi. Le iniziative sono state presentate stamane, nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta nel circolo Canottieri, alla presenza del vice Sindaco Sergio Marino, dell'assessore Giuseppe Mattina, dei referenti delle organizzazioni partner del parco e di cittadini, che hanno adottato il luogo riqualificato e gestito da Vivi Sano Onlus.che ha riqualificato una porzione di costa urbana attribuendole la funzione di area verde attrezzata e che eroga servizi socio-sanitari e socio-assistenziali grazie alla collaborazione di enti di natura diversa" dice Daniele Giliberti, ideatore dell'iniziativa e direttore del parco. "Le finalità ultime dell'iniziativa, avviata con successo in altre città d'Italia e d'Europa - conclude Giliberti - è quella della diffusione presso la collettività della cultura di stili di vita sani, di promozione dell'attività motoria e della vita attiva all'aria aperta, della tutela della salubrità ambientale". Al Parco della Salute, dedicato a Livia Morello, vittima di una cardiopatia, verranno erogati accertamenti diagnostici elettrocardiografici gratuiti per i minori che parteciperanno alle attività per mettere a nudo eventuali patologie silenti a carico dell'apparato cardiocircolatorio prevenendo in tal modo morti improvvise. Il Parco è un luogo cardioprotetto.(ANSA).