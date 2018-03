Con oltre 70 milioni di dischi venduti, Laura è l’artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e vanta tra i suoi traguardi più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti.

Anticipato da Non è detto uscito lo scorso 26 gennaio (10 milioni di view) e presentato in anteprima mondiale a Sanremo 68°, FATTI SENTIRE sarà pubblicato per Atlantic-Warner Music in versione italiana e spagnola. Il titolo non è quello di una traccia, ma è celato in un brano cha Laura ha voluto plasmare inserendo questo imperativo: fatti sentire.

Alla prima data, già annunciata, del 28 settembre se ne aggiunge una seconda, il 29 settembre. L’enorme successo registrato in prevendita ha costretto gli organizzatori a prolungare la permanenza nell’Isola di Laura Pausini per consentire ai fan che non avevano trovato i biglietti di assistere al World Wide Tour. I tagliandi per la seconda data, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, saranno disponibili su ticketone dal pomeriggio di oggi, mentre arriveranno nelle prevendite abituali dal 31 marzo.Il successo di Laura Pausini è testimoniato anche da “Fatti sentire”, il suo tredicesimo album di inediti. A più di due anni di distanza da Simili e dopo Laura Xmas registrato con la grande orchestra di Patrick Williams, “Fatti sentire” è uscito in occasione dei 25 anni di carriera della cantante italiana più amata nel mondo.L’album contiene 14 tracce: storie a cui Laura si è avvicinata ascoltando chi le sta accanto e non solo. Come un sequel di Simili, che invitava ad avvicinarsi e a sentirsi parte di un unico universo, “Fatti sentire” invita, pur nella vicinanza al prossimo, ad amare la propria personalità, ad accettarsi e a volersi bene per quello che si è. In questo disco tutti e 14 i testi delle canzoni portano la firma di Laura. Un brano totalmente in spagnolo, Nuevo, e uno in inglese, No river is wilder, sottolineano ancora una volta la caratura internazionale dell’artista che, reduce dai successi discografici e da una eccezionale affermazione personale con La Voz Spagna e Messico, La Banda U.S. e recentemente con X-Factor Spagna, è sempre più una vera star a livello globale. In “Fatti sentire” si riuniscono così sound italiani e internazionali in una commistione di generi, autori, musicisti, produttori che insieme fotografano questo momento della carriera di Laura Pausini. La produzione artistica è come da sempre di Laura stessa, che dona un carattere eterogeneo al disco riunendo attorno a sé alcune delle firme più interessanti del panorama italiano ed internazionale.