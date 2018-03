Beltrame, 45 anni, come ha annunciato in un tweet il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, era rimasto gravemente ferito nell'attacco terroristico. 'La Francia non dimenticherà mai il suo sacrificio', scrive il ministro. Per il presidente francese Macron, Beltrame 'è caduto da eroe' e merita il 'rispetto e l'ammirazione dell'intera nazione'.Con la morte di Beltrame, il bilancio dell'attacco terroristico di ieri sale a quattro vittime e 15 feriti.