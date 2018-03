. Domattina, domenica, è convocata la direzione regionale. Nel centro di Palermo si riuniranno tutte le anime del partito dopo le aspre polemiche che hanno accompagnato il voto e che hanno fatto registrare profonde spaccature interne. Il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo al segretario. Fausto Raciti, che è a scadenza di mandato, ha lasciato intendere nelle scorse settimane di essere molto critico verso le decisioni del partito nazionale. Bisognerà anzi tutto capire se Raciti, appena rieletto alla Camera, si presenterà da dimissionario. Nel qual caso si potrebbe nominare un reggente, come è accaduto al Nazareno con Martina dopo le dimissioni di Renzi, o il partito siciliano potrebbe essere commissariato da Roma. A meno che, terza ipotesi, Raciti non resti fino al congresso, per il quale però si aspettano prima gli sviluppi nazionaliLe correnti e le varie aree del partito affilano le lame in queste ore. Antonello Cracolici ha riunito oggi la sua asociazione DemoS. Anche Raciti è stato attivo. E i renziani sono stati impegnati in un interminabile giro di telefonate. Se dalle parti dei renziani si vuole presentare il conto a Raciti, un altro pezzo di partito più vicino al segretario chiederà che tutti quelli che hanno avuto responsabilità nella gestione del partito le condividano col segretario. Gli strali da quelle parti saranno lanciati soprattutto sul luogotenente renziano Davide Faraone. E oggi era circolata la voce che i renziani potessero addirittura disertare l'appuntamento di domani, ma così non dovrebbe essere. Agguerriti i Partigiani dem ma anche quei territori rimasti particolarmente amareggiati per le scelte sulle candidature. Da più parti poi i intende sollevare la questione delle amministrative, ormai incombenti, dove il Pd rischia di ritrovarsi in una quasi totale solitudine.