PALERMO - "Ben vengano le risorse aggiuntive in bilancio per il rinnovo del contratto dei regionali, ma sia chiaro che non si tratta di una concessione perché è tutto dovuto, così come del resto ha sostenuto la Corte costituzionale. C'è comunque un aspetto da tenere in considerazione: procedere col rinnovo senza mettere mano alla questione dell’utilizzo dei dipendenti per compiti diversi rispetto alle loro mansioni significa lasciare l’opera incompiuta. Infine è bene ricordare che se a livello nazionale è prevista una tantum per i contratti mancanti, in Sicilia ancora non abbiamo visto nulla". Così Fulvio Pantano, segretario generale del Sadirs, commenta lo stanziamento in bilancio di altri 35 milioni per il rinnovo dei contratti dei regionali.