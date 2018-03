PALERMO - Potrebbe esserci una manovra azzardata dietro all'incidente che si è verificato questa mattina in viale Michelangelo a Palermo. Un'auto si è capovolta e ha finito la sua corsa lungo il marciapiedi centrale dell'arteria periferica. Non è escluso che l'incidente sia stato provocato anche dal manto stradale viscido per via della pioggia che cade sulla città da stamattina.L'auto è stata rimossa con il carro attrezzi mentre il traffico è rimasto congestionato per via dei curiosi.