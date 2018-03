PALERMO- Le ragazze arrivano alla spicciolata, con le borse, i sorrisi, gli affanni, il rossetto e il ricordo di un fiore che le aspetta sopra un balcone ignoto ai più. Hanno una misura anagrafica differente, ma una freschezza che le rende giovani. E bellissime. Vengono dalla pioggia che violenta la primavera di Palermo, le ragazze, eppure sono avanti e sognano già l'estate: un tuffo a mare, una camminata sul bagnasciuga, un libro di poesie sotto l'ombrellone. Arrivano, mentre il sole non accenna a spuntare, con una lotta in comune. Hanno tutte un tumore addosso, hanno tutte la speranza dentro. Hanno tutte un coraggio da cui imparare. E non vogliono sopravvivere; preferiscono vivere.

Qui, nella sala d'aspetto del day hospital dell'Oncologia del Buccheri 'La Ferla- Fatebenefratelli', all'inizio è uno sgocciolare di sussurri un po' intimiditi che imita la pioggia oltre la finestra. Qui siamo nel regno del dottore Nicolò Borsellino – lo chiamano tutti Nick – direttore dell'Unità operativa di Oncologia medica, un uomo che si concede il lusso di una profonda umanità. Qui c'è la psicologa, la dottoressa Ivana Cuttaia con le sue allieve, una donna che si fa carico del peso di chi organizza una consapevole narrazione tra paure e speranze, niente omettendo. E' lei che, ogni due settimane, sovrintende all'incontro: quando le pazienti oncologiche dell'ospedale si riuniscono. E parlano di ciò di cui nessuno parla mai. del Buccheri 'La Ferla- Fatebenefratelli', all'inizio è uno sgocciolare di sussurri un po' intimiditi che imita la pioggia oltre la finestra. Qui siamo nel regno del dottore Nicolò Borsellino – lo chiamano tutti Nick – direttore dell'Unità operativa di Oncologia medica, un uomo che si concede il lusso di una profonda umanità. Qui c'è la psicologa, la dottoressa Ivana Cuttaia con le sue allieve, una donna che si fa carico del peso di chi organizza una consapevole narrazione tra paure e speranze, niente omettendo. E' lei che, ogni due settimane, sovrintende all'incontro: quando le pazienti oncologiche dell'ospedale si riuniscono. E parlano di ciò di cui nessuno parla mai.

In questo giovedì di acqua di cielo e di lampi, hanno accettato la presenza discreta del cronista per raccontarsi, intrecciando frasi, confessioni e occhiate che alludono alla verità suprema, di cui sono orgogliose celebranti: chi ha il cancro può vivere, amare ed essere felice. Vivere, non sopravvivere.

Antonella racconta: “La situazione sembrava sotto controllo. Poi, è esplosa la bomba. Il gruppo mi ha aiutato moltissimo a superare l'imbarazzo che spesso segue la diagnosi. Combatto da nove anni ormai. La malattia mi ha migliorata come persona. Vivo con una maggiore consapevolezza di quello che ho intorno. Anche aprire la finestra al mattino e respirare a fondo l'aria può essere un'esperienza indimenticabile. Mi ha sostenuto molto mia figlia. Tanta parte della mia forza la devo a lei, al fatto che abbiamo bisogno l'una dell'altra”.

Anna racconta: “Ho combattuto per anni. Io sono la dimostrazione di come si possa guarire. Mi sento la protagonista di un miracolo a cui ho contribuito con la mia tenacia. Ricordo il verdetto, un lampo accecante. Non mi fermo mai e sono qui. Ho sempre pensato che se il tumore va a duecento, io devo andare più forte, a duecentoquaranta. Non sopporto l'ipocrisia di quelli che ripetono: 'ha un brutto male'. Chiamiamo il cancro col suo nome. Perfino di un cardiopatico si può dire che ha 'un brutto male', no? Venire qua mi ha aiutato a dare un senso a tutto”. E' appena il caso di sottolinearlo: qui non ci sono eventi prodigiosi, dolori di cui si narra la sconfitta in pochi mesi, angosce che si eclissano con uno schiocco delle dita. Niente è facile, i cammini sono sudati. Ma la rassegnazione non ha cittadinanza, è stata messa fuori dalla porta e non tornerà mai più.

“Perché usiamo spesso perifrasi, pur di non pronunciare la parola 'tumore'? - riflette ad alta voce la dottoressa Cuttaia – Per timore, certo. Per esorcizzarlo e perché c'è l'antica e radicata idea che un malato oncologico sia un condannato a morte. Non è più così. Dal cancro si può guarire, col cancro si può convivere. Ovviamente si pone un problema nuovo e fondamentale: offrire una buona qualità di vita ai pazienti”.

Gilda racconta dei patimenti e della forza che ha avuto e dell'incontro con Nick Borsellino: “Sono stata da lui che ero in un momento emotivo di crollo. Si è subito reso disponibile, come se fossi una persona cara e non ci eravamo mai visti. Alla prima chemio ero un fiume in piena di lacrime. La dottoressa Cuttaia, gli infermieri, tutti mi hanno accudita. Qui nessuno ha la bacchetta magica, però c'è sempre un sorriso, non sei mai sola. Cosa mi ha insegnato la malattia? A tagliare i rami secchi. L'esistenza è preziosa”.



Di là, nel reparto, dottori e infermieri si adoperano per costruire la complessa tela quotidiana che tiene tutto unito. Una ex paziente, intanto, è tornata per ringraziare e non mani vuote: con una confezione di agnolotti. C'è una libreria con dei libri frutto di donazioni.

Enza Adriana racconta della sera in cui fu costretta a tagliarsi i capelli: “Ero sotto choc. I capelli per una donna sono essenziali. Mi hanno salvata i miei fratelli”. Che accorsero e si raparono a zero davanti a lei. Un altro fratello che non sta più a Palermo inviò un'immagine con pelata e rasoio. “All'inizio – dice Enza Adriana – è una sentenza, un baratro da cui risali a fatica. L'amore è essenziale. Ti conforta, se sei impaurita. Ti offre appoggio, se sei stanca, è la medicina della fragilità. Io non ho cambiato il mio modo di vivere. Sono andata a mare la scorsa estate, andrò a mare la prossima estate”.

Chiude Antonella, un'altra Antonella. “Scriva pure Antonella Due. Dalla diagnosi tutto è cambiato nel bene e nel male. Ho rivisto la scala dei valori. Ero impaziente e sono paziente. Ho la fortuna di avere qualcuno accanto che, di mattina, mi sveglia con la stessa frase: 'Sei bellissima', guardandomi con occhi pieni d'amore, pure quando non è vero. Parlo apertamente del tumore. Chi mi vuole ascoltare, mi ascolta. Chi non è interessato va via. Ho chiesto subito il sostegno psicologico. E' essenziale un luogo per discutere, per confrontarsi”.

Fuori piove. Dentro c'è un sole impalpabile che riscalda. Adesso le ragazze bellissime si congedano, senza fretta, perché possono permettersi un po' di lentezza. Hanno lacrime in frigo e sorrisi stesi, sotto il cielo, ad asciugare. Hanno persone che amano e da cui sono amate: lì devono tornare. Hanno un fiore che le aspetta sul balcone, che le desidera e le reclama. Un fiore per qualunque tempo.