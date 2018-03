PALERMO - Migliaia di persone, nonostante il tempo incerto e incuranti degli sprazzi di pioggia caduti su Palermo, ieri e oggi, hanno atteso pazientemente in fila, in piazza Indipendenza, per entrare nel settecentesco Palazzo - dal 1947 sede della presidenza della Regione Siciliana - eccezionalmente fruibile al pubblico in occasione delle 'Giornate di primavera' organizzate dal Fai, il Fondo per l'ambiente italiano.Dopo l'ingresso dal corridoio d'onore e la rampa di scale, i visitatori, grazie alla guida dei giovani apprendisti Ciceroni, hanno potuto ammirare il corridoio del piano presidenziale, la Sala giunta, la Sala delle colonne, il Salone degli specchi e lo studio del presidente della Regione, apprezzando anche i diversi dipinti alle pareti."La scelta di aprire, per la prima volta, Palazzo d'Orleans al pubblico - afferma il governatore Nello Musumeci - si è rivelata azzeccata. Abbiamo voluto, da un lato, simbolicamente 'consegnarlo' ai 'veri proprietari' i cittadini, dall'altro rendere fruibili a tutti le sue bellezze. Voglio ringraziare il personale della presidenza della Regione e i volontari del Fai che hanno reso possibile tutto questo".