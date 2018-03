"Ho chiesto al consiglio comunale e al sindaco di prendere le somme dal fondo di riserva o fare un debito fuori bilancio con somma urgenza da 180 mila euro per fare subito il piano di indagini strutturali sul ponte Corleone", dice Gelarda che in merito all'audizione del capo area Infrastrutture del Comune, Di Bartolomeo, a Sala delle Lapidi afferma: "

Quello che ci ha detto Di Bartolomeo e l'altro giorno l'assessore Arcuri non ha soddisfatto l'aula. Palermo ha oltre 30 milioni di debito fuori bilancio, molti dei quali assolutamente opinabili ed evitabili e per i quali l'amministrazione comunale ha enormi responsabilità . A questo punto è assolutamente necessario mettere in essere il piano di indagine strutturale per valutare il vero stato di salute del ponte con delle indagini approfondite e serie, con un debito fuori bilancio con somma urgenza se non si dovessero trovare altrove le somme o dal fondo di riserva che possiede il Comune. Sulla sicurezza non si scherza - conclude Gelarda - ed è imbarazzante questo atteggiamento poco reattivo, quasi strafottente, di questa amministrazione" conclude Gelarda.

PALERMO - Il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle di Palermo, intanto, ha inviato una nota alla prefettura, ai vigili del fuoco e alla protezione civile "perché intervengano urgentemente per valutare la stabilità del ponte Corleone". Lo comunica il consigliere pentastellato Igor Gelarda.