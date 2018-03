al fine di eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine era stato collegato ad un interruttore che consentiva, al momento opportuno, la disattivazione.

Stesso stratagemma era stato adottato per la fornitura dell'acqua potabile: anche in questo caso, infatti, un piccolo impianto rudimentale, realizzato artigianalmente, permetteva l'erogazione tramite la conduttura idrica comunale. Ma i controlli non sono finiti qui. Durante la perquisizione sono stati trovati due

grammi di cocaina confezionata in dosi, nonché due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. L'arresto è stato convalidato.

A scoprirlo sono stati i carabinieri che insieme ai tecnici dell'Enel hanno effettuato gli accertamenti nell'appartamento di B.S, 39 anni ed S.E, 32 anni, finiti in arresto.. I militari hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo che permetteva di collegare l'abitazione alla rete pubblica dell'Enel: